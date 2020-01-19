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Роналду демонструє неймовірну гольову серію – в Ювентусі такого не бачили 15 років

19 січня 23:24 956 Читать на русском
Роналду демонструє неймовірну гольову серію – в Ювентусі такого не бачили 15 років
Кріштіану Роналду / Фото ФК Ювентус

Зірковий форвард Кріштіану Роналду продовжує переписувати книгу досягнень Ювентуса.

43’ Кріштіану Роналду
58’ Кріштіану Роналду
 
Андреас Корнеліус 56’
43’ Кріштіану Роналду
56’ Андреас Корнеліус
58’ Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду відкрив рахунок у матчі 20-го туру чемпіонату Італії проти Парми.

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Таким чином це вже 7-й матч поспіль Серії А, в якому відзначається 34-річний португалець. Раніше "жертвами" Кріштіану стали Сассуоло, Лаціо, Удінезе, Сампдорія, Кальярі та Рома. Востаннє таке досягнення підкорювалось легенді Юве Давіду Трезеге, який у 2005 році відзначався у 9-ти матчах поспіль, повідомляє OptaPaolo.

В поточному сезоні Серії А Роналду провів 16 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та двома асистами.

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Теги
Італія Давід Трезеге Давід Трезеге Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Рекорди Ювентус - Парма
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