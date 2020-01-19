Роналду демонструє неймовірну гольову серію – в Ювентусі такого не бачили 15 років

Зірковий форвард Кріштіану Роналду продовжує переписувати книгу досягнень Ювентуса.

Кріштіану Роналду відкрив рахунок у матчі 20-го туру чемпіонату Італії проти Парми.

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Таким чином це вже 7-й матч поспіль Серії А, в якому відзначається 34-річний португалець. Раніше "жертвами" Кріштіану стали Сассуоло, Лаціо, Удінезе, Сампдорія, Кальярі та Рома. Востаннє таке досягнення підкорювалось легенді Юве Давіду Трезеге, який у 2005 році відзначався у 9-ти матчах поспіль, повідомляє OptaPaolo.

В поточному сезоні Серії А Роналду провів 16 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та двома асистами.

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