Сарри: Хочу помочь Роналду выиграть шестой "Золотой мяч"

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал о состоянии Криштиану Роналду и борьбе португальца с извечным соперником – Лионелем Месси – за звание лучшего игрока в мире.

"У Роналду два дня был синусит, сегодня утром он почувствовал себя лучше, но после отдыха днем у него появился озноб с высокой температурой. Врачи сказали, что в такой холодный вечер, как сегодня в Турине, рисковать не стоит, потому Роналду прописали постельный режим.

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Я хотел бы помочь ему выиграть шестой "Золотой мяч". Мне немного неприятно, что у кого-то (у Лионеля Месси – прим. "Футбол 24") на один приз больше. В будущем Дибала способен побороться за "Золотой мяч". В ближайшие годы он может оставить заметный след в мировом футболе", – приводит слова Сарри Football-Italia.

Напомним, Ювентус без Роналду уничтожил Удинезе (4:0) в рамках 1/8 Кубка Италии. Следующий матч туринцы проведут против Пармы 19 января, начало в 21:45.

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