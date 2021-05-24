Нападающий просидел весь матч против Болоньи (4:1) в запасе, а вечером немедленно полетел в Лиссабон, информирует Tuttomercatoweb.

Роналду "закрыл рот" хейтерам после выхода Ювентуса в Лигу чемпионов – форвард наблюдал за подвигом со скамейки запасных

Роналду решил не праздновать выход в Лигу чемпионов, чтобы как можно скорее присоединиться к сборной Португалии. Действующие чемпионы Европы начинают защиту титула 15 июня матчем против Венгрии. Криш хочет подойти к Евро-2020 в своей лучшей форме.

Напомним, на клубном уровне звезда Ювентуса провел очередной мощный сезон – 44 матча, 36 гола и 4 ассиста.

Ювентус разгромил Болонью и благодаря осечке Наполи пробился в ЛЧ, Мхитарян на последних минутах подарил Роме еврокубки