Вчера туринцы разгромили Болонью (4:1) и вырвали путевку в Лигу чемпионов благодаря сенсационной осечке Наполи.

Роналду раздумывает над возвращением в Англию – все зависит от Ювентуса, но Манчестер Юнайтед уже начал "операцию"

Роналду просидел весь матч в запасе, но это не помешало ему "оторваться" в соцсетях после триумфа Юве. Португалец в Instagram опубликовал фотографию, где прикладывает указательный палец к губам. Вероятно, Криш советует закрыть рот всем хейтерам, которые издевались над ним и командой в течение сезона.

Добавим, что именно Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А – 29 голов в 33 матчах. Контракт форварда с Ювентусом рассчитан до лета 2022 года.

Ювентус разгромил Болонью и благодаря осечке Наполи пробился в ЛЧ, Мхитарян на последних минутах подарил Роме еврокубки