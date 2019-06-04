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Роналду дал добро на назначение Сарри тренером Ювентуса

21:46 114 Читати українською
Роналду дал добро на назначение Сарри тренером Ювентуса
Маурицио Сарри / Фото ФК Челси

Итальянский специалист Маурицио Сарри приблизился к подписанию соглашения с Ювентусом.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду поддержал приглашение Маурицио Сарри на тренерский мостик туринского клуба, сообщает Tuttosport.

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По информации издания, португальскому нападающему импонирует атакующий стиль игры итальянского специалиста и ему было бы интересно поработать под руководством Сарри.

По итогам прошлого сезона Маурицио Сарре во главе Челси занял третье место в АПЛ, а также завоевал Кубок Лиги Европы.

Предыдущим наставником Ювентуса был Массимилиано Аллегри, который в мае прекратил сотрудничество с клубом.

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Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Ювентус Ювентус Италия
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