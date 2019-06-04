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Роналду дав добро на призначення Саррі тренером Ювентуса

21:46 49 Читать на русском
Роналду дав добро на призначення Саррі тренером Ювентуса
Мауріціо Саррі / Фото ФК Челсі

Італійський фахівець Мауріціо Саррі наблизився до підписання угоди з Ювентусом.

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду підтримав запрошення Мауріціо Саррі на тренерський місток туринського клубу, повідомляє Tuttosport.

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За інформацією видання, португальскому нападнику імпонує атакувальний стиль гри італійського фахівця і йому було б цікаво попрацювати під керівництвом Саррі.

За підсумками минулого сезону Мауріціо Саррі на чолі Челсі посів третю сходинку в АПЛ, а також завоював кубок Ліги Європи.

Попереднім наставником Ювентуса був Массіміліано Аллегрі, який в травні припинив співпрацю з клубом.

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Теги
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