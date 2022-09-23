Футбольная ассоциация Англии (FA) официально предъявила обвинение нападающему МЮ за инцидент в апрельском матче против Эвертона.

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После поражения, заходя в подтрибунку, раздраженный Криштиану ударил по руке болельщика и разбил телефон, на который тот пытался сфотографировать его травму. Пострадавшим оказался 14-летний мальчик с аутизмом. Роналду извинялся, но мама юного фаната несколько раз публично возмущалась и обвиняла португальца в попытках запугать семью. Прошло пять месяцев, но FA решила повторно оценить инцидент.

Манчестер Юнайтед уже отреагировал на заявление и пообещал поддерживать звезду в попытках защитить свою репутацию. Нынешний сезон пока складывается для 37-летнего нападающего крайне неудачно – всего один гол в 8 матчах.

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