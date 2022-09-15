Лига Европы 2022/23, 2-й тур групповой этап

Группа E

Шериф – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Санчо, 17, Роналду, 39, (пен.)

Реал Сосьедад – Омония – 2:1

Голы: Гевара, 30, Серлот, 80 – Бруну, 72

Группа F

Фейеноорд – Штурм Грац – 6:0

Голы: Джаханбахш, 9, 41, Ганцко, 31, Данилу, 34, Хименес, 66, Идрисси, 78

Мэтьюлланд – Лацио – 5:1

Голы: Паулинью, 26, Каба, 30, Эвандер, 52, (пен.), Исаксен, 67, Святченко, 72 – Милинкович-Савич, 57

Нереализованный пенальти: Эвандер, 67 (Митьюлланд)

В группе E Манчестер Юнайтед набрал первые очки. Ворота Шерифа защищал экс-голкипер Динамо Максим Коваль, однако он не смог остановить Роналду и Ко. Сначала Санчо открыл счет на 17 минуте, а перед перерывом Криштиану наконец-то забил свой первый гол в сезоне – и тот с пенальти.

Реал Сосьедад минимально одолел Оммонию. Гевара открыл счет на 30 минуте, однако Бруну после перерыва выровнял положение. Впрочем, Серлот из ассиста Кубо вырвал победу для испанцев, возглавляющих группу с 6 очками в активе. У Манчестера Юнайтеда и Шерифа по 3 пункта, а Омония не набрала ни одного балла за 2 тура.

В группе F все проходило гораздо веселее. Митьюлланд после поражения в 1-м туре удивительно легко справился с Лацио. Паулиньо и Каба до перерыва сделали преимущество разгромным, а на старте второй половины команды обменялись голами Эвандера и Милинкович-Савича. Датчане же добили соперника: Исаксен добил мяч в ворота после незабитого пенальти, а точку во встрече поставил этнический украинец Эрик Святченко.

В параллельном матче Фейеноорд камня на камне не оставил от бывшего соперника Динамо в квалификации ЛЧ – Штурм Граца. Уже к перерыву счет был 4:0 – дубль в активе Джаханбахша. У иранца отобрали хет-трик после просмотра VAR, а Хименес и Идрисси добили австрийцев.

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