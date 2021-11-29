Форвард Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду решил воздержаться от поездки в столицу Франции.

Сегодня в 21:30 в парижском театре Шатле стартует церемония вручения "Золотого мяча-2021" от France Football. На ней будет отсутствовать минимум 1 звездный гость – Роналду.

"Победа Месси обесценит "Золотой мяч" – в этом году он не заслужил": Папен шокирован претензиями Лео на 7-й титул

Как сообщает Mirror со ссылкой на журналиста Педру Сепульведа, Криштиану остался разочарованным, что Лионель Месси выиграет уже седьмую престижную индивидуальную награду, поэтому решил не лететь на церемонию. У Рона их всего 5.

36-летний португалец не был среди фаворитов на "Золотой мяч", хоть и стал лучшим бомбардиром Серии А и Евро-2020. Месси же вместе со сборной Аргентины выиграл Копа Америка.