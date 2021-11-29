Форвард Манчестер Юнайтед і збірної Португалії Кріштіану Роналду вирішив утриматись від поїздки у столицю Франції.

Сьогодні о 21:30 в паризькому театрі Шатле стартуватиме церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" від France Football. На ній буде відсутній мінімум 1 зірковий гість – Роналду.

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Як повідомляє Mirror з посиланням на журналіста Педру Сепульведа, Кріштіану залишився розчарованим, що Ліонель Мессі виграє вже сьому найпрестижнішу індивідуальну нагороду, тому вирішив не летіти на церемонію. У Рона їх лише 5.

36-річний португалець не був серед фаворитів на "Золотий м'яч", хоч і став найкращим бомбардиром Серії А та Євро-2020. Мессі ж разом зі збірною Аргентини виграв Копа Амеріка.

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