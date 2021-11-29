"Он 5 месяцев на поле не выходил, я не знаю, о чем здесь можно говорить. Давайте тогда и Роналду включим в список фаворитов! Что сделал Месси после победы на Копа Америка и перехода в ПСЖ? Забил всего один мяч в чемпионате Франции и 3 в Лиге чемпионов.

"Фанаты в восторге": обладатель "Золотого мяча" уже радуется – сегодня вручение, организатор избегает "провокации Месси"

Я ничего не имею против Месси, это один из лучших игроков в истории. Но в этом году он точно не заслуживает "Золотой мяч". Его победа обесценит этот титул. Это будет означать, что у игроков нет шансов на титул даже после замечательных сезонов. Трудно это осознавать, когда ты прилагаешь кучу усилий для удачных выступлений в течение всего сезона", – цитирует Папена Ole.

Напомним, у Месси уже есть 6 "Золотых мячей" и именно он считается фаворитом на приз этого года. Официальная церемония вручения пройдет сегодня.

Золотой мяч 2021 – онлайн-трансляция церемонии вручения