Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после чемпионата мира начнет новый этап в своей клубной карьере.

Роналду после своего скандального интервью покинул Манчестер Юнайтед. Стороны приняли решение досрочно расторгнуть контракт. Мечты португальца остаться в Европе нереально воплотить. Команды уровня Лиги чемпионов не заинтересованы в его приглашении, а менее амбициозные предложения не интересны Криштиану из-за финансовой стороны вопроса.

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Однако у Роналду уже есть выгодный вариант. По информации Marca, 37-летний форвард близок к соглашению с Аль-Насром из Саудовской Аравии. Стороны обсуждают контракт на 2,5 сезона и 200 миллионов евро зарплаты. Такие роскошные условия не смогли предложить даже клубы из МЛС.

Помимо финансовой выгоды, Роналду манят спортивным вызовом. Боссы Аль-Насра надеются, что португалец поможет команде Руди Гарсии прервать гегемонию Аль-Хиляля, выигрывавшего национальный чемпионат 5 раз за последние 6 лет.

Кстати, в составе Аль-Насра уже есть немало известных футболистов. В частности, Давид Оспина (экс-Наполи), Луис Густаво (Бавария), Альваро Гонсалес (Марсель), Венсан Абубакар (Порту), Талиска (Бенфика, Бешикташ).

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