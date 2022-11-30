Роналду після свого скандального інтерв'ю покинув Манчестер Юнайтед. Сторони ухвалили рішення достроково розірвати контракт. Мрії португальця залишитися у Європі неможливо реалізувати. Команди рівня Ліги чемпіонів не зацікавлені у його запрошенні, а менш амбітні пропозиції не цікаві Кріштіану через фінансовий бік питання.

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Проте у Роналду вже є вигідний варіант. За інформацією Marca, 37-річний форвард близький до угоди із Аль-Насром із Саудівської Аравії. Сторони обговорюють контракт на 2,5 сезони та 200 мільйонів євро зарплати. Такі розкішні умови не змогли запропонувати навіть клуби з МЛС.

Окрім фінансової вигоди, Роналду заманюють спортивним викликом. Боси Аль-Насра сподіваються, що португалець допоможе команді Руді Гарсії перервати гегемонію Аль-Хіляля, який вигравав національний чемпіонат 5 разів за останні 6 років.

До слова, у складі Аль-Насра вже чимало відомих футболістів. Зокрема, Давід Оспіна (екс-Наполі), Луїс Густаво (Баварія), Альваро Гонсалес (Марсель), Венсан Абубакар (Порту), Таліска (Бенфіка, Бешикташ).

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