Криштиану Роналду мог получить второй забитый гол на Мундиале в Катаре через кабинеты.

Первый забитый мяч в поединке Португалия – Уругвай (2:0) записали на исполнявшего навес Бруну Фернандеша. Возможно, Роналду коснулся мяча головой, но ни один повтор не дал однозначного ответа.

Дубль Фернандеша в видеообзоре матча Португалия – Уругвай – 2:0

Португальская федерация собирает доводы для ФИФА, чтобы доказать, что автором гола стал Роналду. Об этом сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito.

Если бы гол переписали на Роналду, то в активе 37-летнего ветерана стало бы 2 гола на чемпионате мира и 119 за сборную в целом. Но, похоже, шансов на это мало.

По крайней мере, Adidas, являющийся партнером ФИФА, объявил, что их технология доказывает отсутствие контакта Криштиану Роналду с мячом. "В матче между Португалией и Уругваем, используя технологию Connected Ball, размещенную в официальном мяче Adidas Al Rihla Official Match Ball, мы можем окончательно показать отсутствие контакта с мячом от Криштиану Роналду в моменте с первым голом", – цитирует заявление Adidas The Athletic.

Португалия пробилась в 1/8 финала ЧМ-2022: Бруну – герой, Роналду сделал гол в ворота Уругвая без касания к мячу