Португалия одолела Уругвай (2:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Уругвай усложнил себе жизнь, потеряв очки с Южной Кореей, но ничего страшного не произошло. У Португалии была комфортная ситуация после победной перестрелки с Ганой. Ожидалась спокойная закрытая игра без рисков. Однако команды удивили.

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С первых минут соперники заиграли в активный футбол. Много нервов, постоянные столкновения, быстрый переход в атаку. Футболисты выглядели нетерпеливыми, что неприсуще этому Мундиалю. Перспективные эпизоды часто завершались спешными ударами.

Португалия нанесла в первом тайме 8 ударов: 7 из-за пределов штрафной, 6 были заблокированы. То есть качество атакующих действий команды Сантуша было очень низкой. Уругвай до перерыва атаковал реже, но создал лучший момент. Бентанкур протащил мяч из центра поля, проскочил троих защитников, но пробил в голкипера.

Сразу после перерыва Португалия открыла счет. И забил не Роналду. Нууу, не совсем Роналду. Фернандеш подавал с угла штрафной, а мяч залетел в сетку, не задев никого. Уругвайцев дезориентировали прыжок Криша, который тянулся к мячу.

Уругвай активизировался и попытался спасти матч. Помогли атакующие замены – вышли Пелистри, Гомес и Де Арраскаэта. Максимилиано приложился в штангу, а Факундо создал два момента для партнеров. Ближе всех к голу был Де Арраскаэта, завершавший острый проход Вальверде.

Фернандеш на последних минутах получил заслуженный гол. Бруно заработал и реализовал пенальти. Португалия победила, набрала 6 очков и гарантировала себе участие в плей-офф ЧМ-2022. Уругвай с одним очком остался на дне таблицы, но сохраняет шансы выхода из группы. "Чарруа" нужно обыграть Гану с хорошей разницей.

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