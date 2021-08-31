"Манчестер Юнайтед – клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я потрясен всеми сообщениями, которые получил с момента объявления о переходе.

Манчестер Юнайтед официально завершил громкий камбэк Роналду

Мне не терпится сыграть на Олд Траффорд перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после матчей национальных сборных и надеюсь, что впереди у нас будет очень успешный сезон", – цитирует Роналду официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении Криштиану 27 августа. Сообщалось, что он присоединится к английскому клубу после паузы на матчи сборных. Заметим, что Роналду согласился на снижение зарплаты, чтобы уйти из Ювентуса.

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