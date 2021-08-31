"Манчестер Юнайтед – клуб, який завжди посідав особливе місце в моєму серці, і я приголомшений усіма повідомленнями, які отримав з моменту оголошення про перехід.

Манчестер Юнайтед офіційно завершив гучний камбек Роналду

Мені не терпиться зіграти на Олд Траффорд перед повним стадіоном і знову побачити всіх уболівальників. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до команди після матчів національних збірних і сподіваюся, що попереду у нас буде дуже успішний сезон", – цитує Роналду офіційний сайт "червоних дияволів".

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про повернення Кріштіану 27 серпня. Повідомлялося, що він приєднається до англійського клубу після паузи на матчі збірних. Зауважимо, що Роналду погодився на зниження зарплати, аби піти з Ювентуса.

Трансферний дедлайн, літо-2021: Ярмоленко отримав зіркового конкурента, Ман Юнайтед завершив перехід Роналду – LIVE