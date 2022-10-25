"Это несправедливо. Я думаю, что есть очень особая группа игроков, в которую входят Марадона, Месси, Кройф, Бекенбауэр, Пеле, ван Бастен, Роналдиньо. Я бы включил в это число и себя.

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Пусть говорят фанаты, пусть они обсуждают это в барах. Но этих игроков нельзя ставить на определенные места, нельзя сравнивать поколения. Люди называют меня настоящим Роналдо, но, черт возьми, были и другие – и они не были фальшивыми. Я не единственный, будут и другие, которые будут лучше меня во всем.

Я сделал все, что мог. Сейчас я занимаюсь другими вещами, важными вещами и хочу продолжать совершенствоваться. Как футболист я больше ничего не могу сейчас сделать", – цитирует Роналдо The Guardian .

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