"Це несправедливо. Я думаю, що є дуже особлива група гравців, до якої входять Марадона, Мессі, Кройф, Бекенбауер, Пеле, ван Бастен, Роналдінью. Я б включив до цього числа і себе.

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Нехай говорять фанати, нехай вони обговорюють це в барах. Але цих гравців не можна ставити на певні місця, не можна порівнювати покоління. Люди називають мене справжнім Роналдо, але, чорт забирай, були й інші – і вони не були фальшивими. Я не єдиний, будуть й інші, які будуть кращими за мене в усьому.

Я зробив усе, що міг. Зараз я займаюся іншими речами, важливими речами, і хочу продовжувати вдосконалюватися. Як футболіст, я більше нічого не можу зараз зробити", – цитує Роналдо The Guardian.

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