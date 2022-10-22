"Я не превзошел Зизу и Роналдо. Мы разные. Это мои кумиры. Я не могу делать на поле то, что делали они, но они помогают попытаться показать что-то подобное.

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Я никогда не выйду на их уровень. Они выигрывали "Золотой мяч", а я только сейчас сделал это. Но выйти на их уровень сложно. Сейчас мой футбол – это игра в одно касание. Я знаю, что буду делать, когда получаю мяч", – цитирует Бензема официальный сайт Реала.

Напомним, Зидан защищал цвет Реала с 2001 по 2006 гг. "Золотой мяч" получил в 1998-м, выступая за Ювентус.

Роналдо пребывал в составе "сливочных" с 2003 по 2008 гг. "Золотой мяч" выигрывал дважды – в 1997-м (Интер) и 2002-м (Реал).

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