Роналдо: Я был готов завершить карьеру в Интере

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо признался, что в свое время покинул миланский Интер вопреки своему желанию.

"Я никогда не хотел уходить из Интера. Я чувствовал, что это мой дом, что я готов быть здесь до конца карьеры. Я бы никогда не пошел к президенту клуба с требованием уволить тренера – это было не в моем вкусе. Но с Эктором Купером мы дошли до такой стадии, когда я просто не мог ничего поделать.

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Он плохо относился ко мне. Возможно, победа в Серии А изменила бы мое мнение. Я был уверен, что Массимо Моратти уволит Купера, так что для меня стало неприятным сюрпризом то, что он выразил поддержку тренеру. В тот момент я был слишком гордым и решил уйти.

Город, который сначала боготворил меня, теперь меня возненавидел. Мне нужна была опека полиции. Было очень трудно", – цитирует легендарного бразильца Football Italia.

Напомним, Роналдо выступал за Интер с 1997 по 2002-й год, после чего перешел в мадридский Реал.

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