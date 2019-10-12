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Роналдо: Я був готовий завершити кар'єру в Інтері

12 жовтня 22:50 423 Читать на русском
Роналдо: Я був готовий завершити кар'єру в Інтері
Роналдо / La Gazzetta dello Sport

Колишній форвард збірної Бразилії Роналдо зізнався, що свого часу покинув міланський Інтер всупереч своєму бажанню.

"Я ніколи не хотів йти з Інтера. Я відчував, що це мій дім, що я готовий бути тут до кінця кар'єри. Я б ніколи не пішов до президента клубу з вимогою звільнити тренера – це було не в моєму стилі. Але з Ектором Купером ми дійшли до такої стадії, коли я просто не міг нічого вдіяти.

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Він погано ставився до мене. Можливо, перемога в Серії А змінила б мою думку. Я був впевнений, що Массімо Моратті звільнить Купера, тому для мене стало неприємним сюрпризом те, що він висловив підтримку тренеру. В той момент я був занадто гордим і вирішив піти.

Місто, яке спершу обожнювало мене, тепер мене зненавиділо. Мені потрібна була опіка поліції. Було дуже важко", – цитує легендарного бразильця Football Italia.

Нагадаємо, Роналдо виступав за Інтер з 1997-го по 2002-й рік, після чого перейшов у мадридський Реал.

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