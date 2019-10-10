Роберто Карлос: Я спал вместе с Роналдо чаще, чем с моей женой

Бывший защитник Реала Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своих выступлений за мадридский клуб.

"Сейчас я вспоминаю прошлое и думаю: как это возможно, что нам удавалось делать столько глупостей? Когда заканчивались матчи, то нас ждали частные самолеты.

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Мы встречались в закрытом терминале Мадрида. Бекхэм куда-то улетал, Фигу и Зидан отправлялись в другую сторону, я и Роналдо летели еще куда-то. Но нам нужно было прийти на тренировку уже через день.

Я молился, чтобы наши матчи были по субботам, чтобы можно было поехать на "Формулу-1" в воскресенье. Везде были частные самолеты. Просто безумие.

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Впервые я встретил Роналдо в 1993 году. С тех пор мы всегда жили в одной комнате. Я спал вместе с ним чаще, чем с моей женой", – сказал Карлос в интервью As.