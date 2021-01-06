Легенда Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо значительно улучшил свое финансовое положение.

Роналдиньо пополнил свой банковский счет на 700 тысяч евро после тюрьмы, сообщает El Pais.

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Прибыль 40-летнего бразильца состоял в основном из рекламных проектов и спонсорских соглашений. Ранее СМИ убеждали, что экс-футболист находится на грани банкротства и не может оплатить свой штраф.

Напомним, Роналдиньо провел несколько недель в парагвайской тюрьме из-за пересечения границы с поддельными документами.

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