Легенда Барселони та збірної Бразилії Роналдінью значно покращив своє фінансове становище.

Роналдінью поповнив свій банківський рахунок на понад 700 тисяч євро після в'язниці, повідомляє El Pais.

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Прибуток 40-річного бразильця складався в основному з рекламних проектів та спонсорських угод. Раніше ЗМІ переконували, що екс-футболіст перебуває на межі банкрутства та не може оплатити свій штраф.

Нагадаємо, Роналдінью провів кілька тижнів у парагвайській тюрмі через перетин кордону з підробленими документами.

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