В современном футболе сформировался тренд – большие клубы выбирают тренерами своих легенд. Зидан в Реале, Лэмпард в Челси, Сульшер в МЮ, Артета в Арсенале, Пирло в Ювентусе...

Почеттино официально возглавил ПСЖ

История Почеттино и ПСЖ совсем другая. Маурисио получил работу благодаря тренерским успехам в Эспаньоле, Саутгемптоне и Тоттенхэме, да и на статус легенды ПСЖ аргентинец не тянет. Однако первый его период в клубе отнюдь не был серым.

– 20 лет назад, в конце января 2001-го, Почеттино перешел в ПСЖ

– Из Эспаньола аргентинского защитника вытащил тогдашний тренер ПСЖ Луис Фернандес

– Поч быстро покорил фанатов брутальным стилем с длинными волосами

– За два с половиной года Маурисио отыграл за парижан 95 матчей и забил 6 голов

– Трофеи уже тогда обходили Поча стороной – с ПСЖ он выиграл только Кубок Интертото-2001, зато проиграл в финале Кубка Франции Осеру

– Маурисио Почеттино стал капитаном ПСЖ в сезоне-2002/03

– Тогда рядом с ним к европейскому футболу привыкал Роналдиньо

– Также Почеттино помогал раскрыться юному Микелю Артете

– И сформировал с Габриэлем Хайнце монолитную линию обороны

В 2003-м пути Почеттино и ПСЖ разошлись – аргентинский центрбек уехал в Бордо, а затем в Эспаньол, где завершил игровую карьеру и начал тренерскую. Новая вершина – руль в ПСЖ.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника