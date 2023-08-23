Легенда бразильского футбола попал в очередной скандал. Против Роналдиньо отрыли дело связанное с мошенничеством.

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Как сообщает Sport, бывший нападающий подозревается в участии в афере, которую приписывают компании "18kRonaldinho". Клиентам обещали прибыль более 2% в день тем, кто инвестировал минимум 30 долларов в виртуальных валютах (биткоинах). Однако вкладчики выплат не получили. На компанию подали коллективный иск, в котором требуют 300 миллионов реалов (около 61,2 миллиона долларов) за моральный и материальный ущерб.

Защита Роналдиньо утверждает, что их клиент на самом деле стал "жертвой" этой компании, которая незаконно использовала его имидж и имя без его надлежащего разрешения.

У бразильца не впервые возникают проблемы с законом. В 2020 году Роналдиньо задержала полиция Парагвая за въезд в страну по фальшивому паспорту.

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