Легенда бразильського футболу потрапив у черговий скандал. Проти Роналдінью відрили справу пов'язану з шахрайством.

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Як повідомляє Sport, колишній нападник підозрюється в участі в афері, яку приписують компанії "18kRonaldinho". Клієнтам обіцяли прибутки понад 2% на день, за умови інвестиції мінімум 30 доларів у віртуальних валютах (біткоїнах). Однак вкладники виплат не отримали. На компанію подали колективний позов, в якому вимагають 300 мільйонів реалів (близько 61,2 мільйона доларів) за моральну та матеріальну шкоду.

Захист Роналдінью стверджує, що їхній клієнт насправді став "жертвою" цієї компанії, яка незаконно використовувала його імідж і ім'я без його належного дозволу.

У бразильця не вперше виникають проблеми з законом. У 2020 році Роналдінью затримала поліція Парагваю за в'їзд до країни за фальшивим паспортом.

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