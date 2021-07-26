Роналдиньо и Месси / Фото из открытых источников

"Проблемы Месси и Барсы по поводу продления контракта? Я надеюсь, что они все решат.

Лапорта успокоил фанатов Барселоны относительно контракта Месси

Лионель? Он должен остаться. Он представляет собой историю Барселоны", – твердо резюмировал Роналдиньо в интервью TuttoMercatoWeb.

Напомним, контракт Месси с каталонцами завершился 30 июня, сейчас футболист находится в статусе свободного агента. По слухам, Лионель уже подписал новое соглашение с клубом.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує