Роналдиньо: Месси должен остаться в Барселоне
11:01 - Читати українською
Бывшая звезда "блаугранас" Роналдиньо твердо убежден в месте продолжения карьеры Лионеля Месси.
"Проблемы Месси и Барсы по поводу продления контракта? Я надеюсь, что они все решат.
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Лионель? Он должен остаться. Он представляет собой историю Барселоны", – твердо резюмировал Роналдиньо в интервью TuttoMercatoWeb.
Напомним, контракт Месси с каталонцами завершился 30 июня, сейчас футболист находится в статусе свободного агента. По слухам, Лионель уже подписал новое соглашение с клубом.
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