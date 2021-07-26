Роналдінью: Мессі повинен залишитись у Барселоні
11:01 - Читать на русском
Колишня зірка "блаугранас" Роналдінью твердо переконаний у місці продовження кар'єри Ліонеля Мессі.
"Проблеми Мессі та Барси щодо продовження контракту? Я сподіваюсь, що вони все вирішать.
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Ліонель? Він повинен залишитись. Він є історією Барселони", – твердо резюмував Роналдінью в інтерв'ю TuttoMercatoWeb.
Нагадаємо, контракт Мессі з каталонцями завершився 30 червня, наразі футболіст перебуває у статусі вільного агента. За чутками, Ліонель вже підписав нову угоду з клубом.
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