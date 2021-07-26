Роналдінью та Мессі / Фото з відкритих джерел

"Проблеми Мессі та Барси щодо продовження контракту? Я сподіваюсь, що вони все вирішать.

Лапорта заспокоїв фанів Барселони щодо контракту Мессі

Ліонель? Він повинен залишитись. Він є історією Барселони", – твердо резюмував Роналдінью в інтерв'ю TuttoMercatoWeb.

Нагадаємо, контракт Мессі з каталонцями завершився 30 червня, наразі футболіст перебуває у статусі вільного агента. За чутками, Ліонель вже підписав нову угоду з клубом.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує