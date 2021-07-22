Президенту каталонцев Жоану Лапорте в очередной раз пришлось отвечать на вопрос о будущем Лионеля Месси в клубе.

Во время презентации Мемфиса Депая журналисты не могли обойти стороной вопрос будущего главной звезды клуба. Боссу "блаугранас" пришлось отвечать.

Месси является главным фаворитом на "Золотой мяч", – Куман

"Со временем вы узнаете новости о Месси, которые мы все так ждем. Сейчас я не могу вдаваться в детали переговоров, но могу лишь сказать, что они продвигаются адекватно", – цитирует Жоана Лапорту Mundo Deportivo в своем Twitter.

Напомним, контракт Лионеля с Барсой завершился 30 июня, а потому футболист пока находится в статусе свободного агента. По слухам, Месси уже подписал новое соглашение с каталонцами.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує