Роналдинью выдвинул одно скромное условие во время домашнего ареста

Легендарный бразилец хочет украсить свой арест в Парагвае.

Роналдинью был освобожден из заключения и теперь находится под домашним арестом в роскошном отеле Асунсьона. Его с братом выпустили из тюрьмы за 1,6 млн долларов залога, а благодаря коронавирусу весь отель только в их распоряжении.

Роналдиньо отбывает домашний арест в фантастических условиях – узник или король?

Впрочем, президентский люкс, огромный бассейн и джакузи не слишком радуют бывшего игрока сборной Бразилии. Роналдиньо попросил достать ему футбольный мяч, чтобы иметь возможность "чеканить" и играть. Поскольку в отеле нет футбольного поля, ему пообещали выделить большой номер специально для футбола, информирует AS со ссылкой на мексиканские СМИ.

Напомним, Рони и его брат Роберто арестованы за попытку пересечь границу с поддельными паспортами. Оба провели за решеткой около месяца, но обвинения с них пока не сняты.

Роналдінью – 40: він сидить з наркоторговцями та корумпованими політиками, втративши все