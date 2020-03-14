Роналдинью в тюрьме оформил пента-трик в борьбе за странный приз

Знаменитый бразилец Роналдинью похоже совсем не скучает в тюрьме, куда попал за использование фальшивых документов.

Экс-звезда каталонской Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо стал победителем тюремного турнира по футболу в Парагвае, сообщает издание Globo Esporte.

Роналдинью заставили пройти тест на коронавирус в тюрьме

В решающем матче турнира команда, за которую играл Роналдиньо, одержала победу над соперником со счетом 11:2. Легендарный бразилец забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Интересно, что за команду бывшей звезды также выступали экс-президент клуба Спортиво Лукеньйо Фернандо Гонсалес Карьялло и сын бывшего вице-президента Парагвайской футбольной ассоциации Рамона Гонсалеса Дахер. Главным призом турнира стал 16-килограммовый запеченный поросенок.

Напомним, Роналдиньо последние несколько дней находится под стражей по обвинению в пребывании в Парагвае по фальшивому паспорту. Ранее адвокат пытался перевести бразильца под домашний арест, но суд отклонил это ходатайство. Арест спортсмена может длиться до шести месяцев.

Роналдінью: яскрава зірка, яка не сяяла довго