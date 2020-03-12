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Роналдиньо заставили пройти тест на коронавирус в тюрьме

21:35 28 Читати українською
Роналдиньо заставили пройти тест на коронавирус в тюрьме
Роналдиньо / Фото из открытых источников

Легендарному бразильцу Роналдиньо приходится мириться со всеми проблемами арестантской жизни.

Бывшая звезда Барселоны и сборной Бразилии с родным братом продолжают сидеть в камере парагвайской тюрьмы, информирует JCNET.

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Роналдиньо питается исключительно пищей, которую ему приносят из ресторанов, а в общей столовой покупает только воду. Также в тюрьме проводили плановый тест на коронавирус, и звездный "гость" был вынужден пройти его, как и все остальные арестанты. Известно, что тест Роналдинью был отрицательным.

Напомним, легендарного бразильца арестовали предварительно на полгода за пересечение границы с фальшивым паспортом.

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