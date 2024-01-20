В Париже проходит неделя высокой моды. На подиуме оказались не только модели, но и бывший нападающий Роналдинью.

Роналду – о завершении карьеры: "Это произойдет скоро. Лет через десять"

Бразилец появился перед публикой в футболке с собственным изображением, дениме и белоснежной шубе. Лук Роналдиньо разработал бренд KidSuper FW24, с которым сотрудничает звезда футбола. Дизайнер также представил футболку "R10" накануне показа. В коллекции есть другие вещи с изображением бразильца, например, джинсы.

Напомним, что Роналдиньо успел поиграть за Барселону и Милан, с которыми выиграл ряд трофеев. В 2005 году он получил "Золотой мяч". Всего бразилец за свою карьеру сыграл в 546 матчах, в которых забил 197 голов и отдал 166 ассистов.

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RONALDINHO JUST WALKED FOR KIDSUPER pic.twitter.com/PYBBqJAKn8 — Outlander Magazine (@StreetFashion01) January 20, 2024

Ronaldinho for KidSuper FW24 ️ pic.twitter.com/O9Ws9ksybs — Modern Notoriety (@ModernNotoriety) January 20, 2024

✦ Ronaldinho Jersey Football Club - Kidsuper pic.twitter.com/Jtr7KJNjLm — VETMA (@v3tma) January 17, 2024