Роналдинью стал моделью на неделе моды в Париже – кадры из подиума
Бывший форвард Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо попробовал себя в новой роли.
В Париже проходит неделя высокой моды. На подиуме оказались не только модели, но и бывший нападающий Роналдинью.
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Бразилец появился перед публикой в футболке с собственным изображением, дениме и белоснежной шубе. Лук Роналдиньо разработал бренд KidSuper FW24, с которым сотрудничает звезда футбола. Дизайнер также представил футболку "R10" накануне показа. В коллекции есть другие вещи с изображением бразильца, например, джинсы.
Напомним, что Роналдиньо успел поиграть за Барселону и Милан, с которыми выиграл ряд трофеев. В 2005 году он получил "Золотой мяч". Всего бразилец за свою карьеру сыграл в 546 матчах, в которых забил 197 голов и отдал 166 ассистов.
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