Колишній форвард Барселони та збірної Бразилії Роналдінью спробував себе в новій ролі.

У Парижі проходить тиждень високої моди. На подіуму опинилися не тільки моделі, а й колишній нападник Роналдінью.

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Бразилець з'явився перед публікою в футболці з власним зображенням, денімі й білосніжній шубі. Лук Роналдінью розробив бренд KidSuper FW24, з яким співпрацює зірка футболу. Дизайнер також представив футболку "R10" напередодні показу. В колекції є інші речі з зображенням бразильця, наприклад, джинси.

Нагадаємо, що Роналдінью встиг пограти за Барселону та Мілан, з якими виграв низку трофеїв. У 2005 році він здобув "Золотий м'яч". Загалом бразилець за свою кар'єру зіграв у 546 матчах, в яких забив 197 голів та віддав 166 асистів.

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RONALDINHO JUST WALKED FOR KIDSUPER pic.twitter.com/PYBBqJAKn8 — Outlander Magazine (@StreetFashion01) January 20, 2024

Ronaldinho for KidSuper FW24 ️ pic.twitter.com/O9Ws9ksybs — Modern Notoriety (@ModernNotoriety) January 20, 2024

✦ Ronaldinho Jersey Football Club - Kidsuper pic.twitter.com/Jtr7KJNjLm — VETMA (@v3tma) January 17, 2024