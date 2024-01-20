Роналдінью став моделлю на тижні моди в Парижі – кадри з подіуму
Колишній форвард Барселони та збірної Бразилії Роналдінью спробував себе в новій ролі.
У Парижі проходить тиждень високої моди. На подіуму опинилися не тільки моделі, а й колишній нападник Роналдінью.
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Бразилець з'явився перед публікою в футболці з власним зображенням, денімі й білосніжній шубі. Лук Роналдінью розробив бренд KidSuper FW24, з яким співпрацює зірка футболу. Дизайнер також представив футболку "R10" напередодні показу. В колекції є інші речі з зображенням бразильця, наприклад, джинси.
Нагадаємо, що Роналдінью встиг пограти за Барселону та Мілан, з якими виграв низку трофеїв. У 2005 році він здобув "Золотий м'яч". Загалом бразилець за свою кар'єру зіграв у 546 матчах, в яких забив 197 голів та віддав 166 асистів.
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