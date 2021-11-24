Бывший форвард Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо снова испытывает проблемы с законом.

Роналдиньо может снова сесть в тюрьму / AP

Экс-футболист долгое время не выплачивает алименты своей бывшей девушке Присцилле Коэльо, сообщает Daily Mail .

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11 ноября Роналдиньо вручили повестку в суд, чтобы он в определенный срок мог заплатить задолженность. Это сделать легендарный бразилец должен до 1 декабря 2021 года во избежание ареста своих активов и даже заключения.

Заметим, что в прошлом году бывшая звезда Барселоны находился в парагвайской тюрьме из-за скандала с поддельными паспортами.

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