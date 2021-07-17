Легенда Барселоны и сборной Бразилии не смог устоять перед желанием болельщицы.

К 41-летнему бывшему футболисту обратилась девушка с просьбой оставить автограф.

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Роналдиньо не смог отказать очаровательной болельщице и расписался ей на груди. Видео уже успело стать вирусным в соцсетях.

К слову, в прошлом году бразилец провел несколько недель в парагвайской тюрьме – все из-за пересечения границы с поддельными документами.

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