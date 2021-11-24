Роналдінью знову може опинитись за ґратами
20:47 - Читать на русском
Колишній форвард Барселони та збірної Бразилії Роналдінью знову має проблеми зі законом.
Екс-футболіст тривалий час не виплачує аліменти своїй колишній дівчині Прісциллі Коельо, повідомляє Daily Mail.
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11 листопада Роналдінью вручили повістку до суду, що він у визначений термін міг заплатити заборговане. Це зробити легендарний бразилець має до 1 грудня 2021 року, щоб уникнути арешту своїх активів та навіть ув'язнення.
Зауважимо, що минулого року колишня зірка Барселони перебував у парагвайській в'язниці через скандал із підробленими паспортами.
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