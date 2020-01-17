Роналдиньо назвал лучшего тренера, с которым ему приходилось работать

Легендарный бразилец Роналдиньо с теплом вспоминает выступления за Барселону под руководством Франка Райкарда.

"Райкард – замечательный тренер, очень спокойный парень. Это лучший специалист, с которым я работал. Он знал все, потому что сам играл на высшем уровне, и это упрощало многое для нас. Все, о чем просил Райкард, уже было выполнены им раньше, поэтому он говорил с нами легко и прямо.

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Райкард дал мне свободу и позволил играть в свой футбол. Когда у нас не было мяча, нам также нужно было выполнять свои обязательства. Но когда он был у нас, Франк позволял мне абсолютную свободу", – цитирует Роналдиньо Marca.

Напомним, Райкард и Роналдиньо вместе работали в Барсе в 2003-2008 годах.

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