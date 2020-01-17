toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Роналдінью назвав найкращого тренера, з яким йому доводилось працювати

12:23 1178 Читать на русском
Роналдінью назвав найкращого тренера, з яким йому доводилось працювати
Хаві, Райкард, Роналдінью та Пуйоль / Фото ФК Барселона

Легендарний бразилець Роналдінью з теплом пригадує виступи за Барселону під керівництвом Франка Райкарда.

"Райкард – чудовий тренер, дуже спокійний хлопець. Це найкращий фахівець, з яким я працював. Він знав все, тому що сам грав на найвищому рівні, і це спрощувало багато речей для нас. Все, про що просив Райкард, вже було виконано ним раніше, тому він говорив з нами легко і прямо.

Іньєста оцінив можливість працювати разом з Хаві у тренерському штабі Барселони

Райкард дав мені свободу і дозволив грати в свій футбол. Коли у нас не було м'яча, нам також потрібно було виконувати свої зобов'язання. Але коли він був у нас, Франк дозволяв мені абсолютну свободу", – цитує Роналдінью Marca.

Нагадаємо, Райкард та Роналдінью разом працювали у Барсі в 2003-2008 роках.

Барселона оформила "найпринизливішу відставку тренера" – могли допомогти Україні, а взяли того, кого хотів Шахтар

blog_ava
"Що за українська техніка?" – Слуцький дав прочухана екс-гравцю Шахтаря Данченку на тренуванні Рубіна
13:03
7549
Теги
Світ Барселона Барселона Роналдінью Роналдінью Франк Райкард Франк Райкард
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Коломойський назвав причину "смерті" Дніпра
    Україна — 08:007106 Коломойський назвав причину "смерті" Дніпра
6
год
:
39
хв
Шальке
21:30
Борусія Менхенгладбах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук