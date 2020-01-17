Роналдінью назвав найкращого тренера, з яким йому доводилось працювати

Легендарний бразилець Роналдінью з теплом пригадує виступи за Барселону під керівництвом Франка Райкарда.

"Райкард – чудовий тренер, дуже спокійний хлопець. Це найкращий фахівець, з яким я працював. Він знав все, тому що сам грав на найвищому рівні, і це спрощувало багато речей для нас. Все, про що просив Райкард, вже було виконано ним раніше, тому він говорив з нами легко і прямо.

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Райкард дав мені свободу і дозволив грати в свій футбол. Коли у нас не було м'яча, нам також потрібно було виконувати свої зобов'язання. Але коли він був у нас, Франк дозволяв мені абсолютну свободу", – цитує Роналдінью Marca.

Нагадаємо, Райкард та Роналдінью разом працювали у Барсі в 2003-2008 роках.

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