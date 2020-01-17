Иньеста оценил возможность работать вместе с Хави в тренерском штабе Барселоны

Легенда Барселоны Андрес Иньеста, который сейчас защищает цвета японского Виссел Кобе, не против попробовать свои силы в статусе тренера.

"Тандем Хави-Иньеста на тренерском мостике Барсы? Звучит неплохо, но сейчас это невозможно. Я не говорил, что хотел бы работать с конкретной командой, но мне нравится идея начать тренерскую карьеру через некоторое время.

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Сейчас я чувствую себя прекрасно и полон энергии. Я наслаждался прошлым сезоном и думаю, что в дальнейшем продолжение моей карьеры будет вопросом каждого следующего года. На данный момент я полон желания тренироваться, играть и веселиться. Я все еще мотивирован. Это самое важное. Я полностью доволен тем, как складываются мои дела", – цитирует Иньесту Mundo Deportivo.

Напомним, Хави Эрнандес, который сейчас возглавляет катарский Аль-Садд, был одним из претендентов на вакантное кресло тренера Барселоны, но в итоге его занял Кике Сетьен.

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