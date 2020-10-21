Романов рассудит Ворсклу и Шахтер – УАФ объявила судейские назначения на 7-й тур
В ближайшем туре чемпионата Украины болельщиков ожидают интересные противостояния.
После 6-ти туров УПЛ лидером гонки является Динамо, которое уступает Ворскле по дополнительным показателям. Таким образом центральным матчем тура становится битва полтавчан действующим чемпионом Шахтером.
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Вашему вниманию расписание и судейские назначения на 7-й тур:
24 октября
Ворскла – Шахтер: 14:00, Виталий Романов;
Олимпик – Десна: 17:00, Денис Шурман;
Динамо – Александрия: 17:00, Максим Козыряцкий;
Львов – СК Днепр-1: 19:30, Владимир Новохатний;
25 октября
Ингулец – Мариуполь: 14:00, Дмитрий Кривушкин;
Колос – Минай: 17:00, Александр Шандор;
Заря – Рух: 19:30, Юрий Иванов.
С подробной информацией о официальных лиц на упомянутых матчах можно ознийомитись на официальном сайте УАФ.
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