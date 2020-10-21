У найближчому турі чемпіонату України на вболівальників очікують цікаві протистояння.

Після 6-ти турів УПЛ лідером перегонів є Динамо, яке поступається Ворсклі за додатковими показниками. Таким чином центральним матчем туру стає битва полтавців з чинним чемпіоном Шахтарем.

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Вашій увазі розклад та суддівські призначення на 7-й тур:

24 жовтня

Ворскла – Шахтар: 14:00, Віталій Романов;

Олімпік – Десна: 17:00, Денис Шурман;

Динамо – Олександрія: 17:00, Максим Козиряцький;

Львів – СК Дніпро-1: 19:30, Володимир Новохатній;

25 жовтня

Інгулець – Маріуполь: 14:00, Дмитро Кривушкін;

Колос – Минай: 17:00, Олександр Шандор;

Зоря – Рух: 19:30, Юрій Іванов.

З детальною інформацією щодо офіційних осіб на згаданих матчах можна ознійомитись на офіційному сайті УАФ.

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