Романов розсудить Ворсклу та Шахтар – УАФ оголосила суддівські призначення на 7-й тур
У найближчому турі чемпіонату України на вболівальників очікують цікаві протистояння.
Після 6-ти турів УПЛ лідером перегонів є Динамо, яке поступається Ворсклі за додатковими показниками. Таким чином центральним матчем туру стає битва полтавців з чинним чемпіоном Шахтарем.
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Вашій увазі розклад та суддівські призначення на 7-й тур:
24 жовтня
Ворскла – Шахтар: 14:00, Віталій Романов;
Олімпік – Десна: 17:00, Денис Шурман;
Динамо – Олександрія: 17:00, Максим Козиряцький;
Львів – СК Дніпро-1: 19:30, Володимир Новохатній;
25 жовтня
Інгулець – Маріуполь: 14:00, Дмитро Кривушкін;
Колос – Минай: 17:00, Олександр Шандор;
Зоря – Рух: 19:30, Юрій Іванов.
З детальною інформацією щодо офіційних осіб на згаданих матчах можна ознійомитись на офіційному сайті УАФ.
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