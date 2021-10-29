Из восьми матчей тура система Видеоассистент рефери будет работать в трех, сообщает официальный сайт УАФ.

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Дополнительная помощь будет, в частности, у арбитров поединков чемпиона и вице-чемпиона Украины – Виталия Романова (Мариуполь – Динамо) и Дениса Шурмана (Шахтер – Десна). Также VAR будет в Днепре, где местные "спортклубовцы" встретятся с Минаем. В свою очередь Екатерина Монзуль рассудит поединок Ингульца и Вереса.

30.10.2021

Мариуполь – Динамо. Мариуполь. Стадион имени Бойко. 14:00. Арбитр – Романов В. (Днепр).

Шахтер – Десна. Киев. НСК Олимпийский. 17:00. Арбитр – Шурман Д. (Киевская область).

Ингулец – Верес. Кропивницкий. Стадион Зирка. 19:30. Арбитр – Монзуль Е. (Харьков).

31.10.2021

Колос – Львов. Ковалёвка. Стадион Колос. 14:00. Арбитр – Бондаренко Д. (Одесса).

Рух – Александрия. Львов. Стадион Арена Львов. 17:00. Арбитр – Пасхал И. (Херсон).

Металлист 1925 – Заря. Харьков. ОСК Металлист. 19:30. Арбитр – Шандор А. (Львов).

01.11.2021

СК Днепр-1 – Минай. Днепр. Стадион Днепр-Арена. 17:00. Арбитр – Омельченко А. (Славянск).

Ворскла – Черноморец. Полтава. Стадион Ворскла имени Бутовского. 19:30. Арбитр – Деревинский А. (Хмельницкий).

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