Четверо игроков "зелено-белых" переболели коронавирусом, сообщает Metaratings.

Верес – Ворскла – 1:3 – видео голов и обзор матча

Защитники Бондаренко и Чеснаков, хавбек Пуцлин, нападающий Кравчук вышли из самоизоляции. В пятницу квартет исполнителей возобновит тренировочный процесс в общей группе. Если они быстро наберут кондиции после болезни, то наставник полтавчан Юрий Максимов рассмотрит вариант с их участием в матче против "моряков".

Напомним, что матч Ворскла – Черноморец состоится в понедельник, 1 ноября.

Ворскла вышла в четвертьфинал Кубка Украины, уверенно обыграв Верес на выезде