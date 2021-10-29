Чеснаков и еще 3 игрока Ворсклы вышли из самоизоляции
10:49 - Читати українською
Полтавская Ворскла получила кадровое усиление перед поединком 13 тура Премьер-лиги против одесского Черноморца.
Четверо игроков "зелено-белых" переболели коронавирусом, сообщает Metaratings.
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Защитники Бондаренко и Чеснаков, хавбек Пуцлин, нападающий Кравчук вышли из самоизоляции. В пятницу квартет исполнителей возобновит тренировочный процесс в общей группе. Если они быстро наберут кондиции после болезни, то наставник полтавчан Юрий Максимов рассмотрит вариант с их участием в матче против "моряков".
Напомним, что матч Ворскла – Черноморец состоится в понедельник, 1 ноября.
Ворскла вышла в четвертьфинал Кубка Украины, уверенно обыграв Верес на выезде
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