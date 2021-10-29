Романов і Шурман для грандів, Монзуль їде в Кропивницький – УАФ оголосила суддівські призначення на тур УПЛ
Профільні комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на 13-й тур вітчизняної Прем'єр-ліги.
Із восьми матчів туру система Відеоасистент рефері працюватиме на трьох, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Чеснаков і ще 3 гравці Ворскли вийшли із самоізоляції
Додаткова допомога буде, зокрема, в арбітрів поєдинків чемпіона та віце-чемпіона України – Віталія Романова (Маріуполь – Динамо) та Дениса Шурмана (Шахтар – Десна). Також VAR буде в Дніпрі, де місцеві "спортклубівці" зустрінуться з Минаєм. Натомість Катерина Монзуль розсудить двобій Інгульця та Вереса.
30.10.2021
Маріуполь – Динамо. Маріуполь. Стадіон імені Бойка. 14:00. Арбітр – Романов В. (Дніпро).
Шахтар – Десна. Київ. НСК Олімпійський. 17:00. Арбітр – Шурман Д. (Київська область).
Інгулець – Верес. Кропивницький. Стадіон Зірка. 19:30. Арбітр – Монзуль К. (Харків).
31.10.2021
Колос – Львів. Ковалівка. Стадіон Колос. 14:00. Арбітр – Бондаренко Д. (Одеса).
Рух – Олександрія. Львів. Стадіон Арена Львів. 17:00. Арбітр – Пасхал І. (Херсон).
Металіст 1925 – Зоря. Харків. ОСК Металіст. 19:30. Арбітр – Шандор О. (Львів).
01.11.2021
СК Дніпро-1 – Минай. Дніпро. Стадіон Дніпро-Арена. 17:00. Арбітр – Омельченко О. (Слов'янськ).
Ворскла – Чорноморець. Полтава. Стадіон Ворскла імені Бутовського. 19:30. Арбітр – Деревінський О. (Хмельницький).
"Лужний купував Snickers і пригощав мене": Богдан Єсип – про Динамо 90-х, 101 гол у Першій лізі і вихід на поле у 43