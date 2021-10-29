Із восьми матчів туру система Відеоасистент рефері працюватиме на трьох, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Чеснаков і ще 3 гравці Ворскли вийшли із самоізоляції

Додаткова допомога буде, зокрема, в арбітрів поєдинків чемпіона та віце-чемпіона України – Віталія Романова (Маріуполь – Динамо) та Дениса Шурмана (Шахтар – Десна). Також VAR буде в Дніпрі, де місцеві "спортклубівці" зустрінуться з Минаєм. Натомість Катерина Монзуль розсудить двобій Інгульця та Вереса.

30.10.2021

Маріуполь – Динамо. Маріуполь. Стадіон імені Бойка. 14:00. Арбітр – Романов В. (Дніпро).

Шахтар – Десна. Київ. НСК Олімпійський. 17:00. Арбітр – Шурман Д. (Київська область).

Інгулець – Верес. Кропивницький. Стадіон Зірка. 19:30. Арбітр – Монзуль К. (Харків).

31.10.2021

Колос – Львів. Ковалівка. Стадіон Колос. 14:00. Арбітр – Бондаренко Д. (Одеса).

Рух – Олександрія. Львів. Стадіон Арена Львів. 17:00. Арбітр – Пасхал І. (Херсон).

Металіст 1925 – Зоря. Харків. ОСК Металіст. 19:30. Арбітр – Шандор О. (Львів).

01.11.2021

СК Дніпро-1 – Минай. Дніпро. Стадіон Дніпро-Арена. 17:00. Арбітр – Омельченко О. (Слов'янськ).

Ворскла – Чорноморець. Полтава. Стадіон Ворскла імені Бутовського. 19:30. Арбітр – Деревінський О. (Хмельницький).

"Лужний купував Snickers і пригощав мене": Богдан Єсип – про Динамо 90-х, 101 гол у Першій лізі і вихід на поле у 43