Романьоли забил невероятный победный гол в ворота Дженоа

Защитник Милана Алессио Романьоли отличился шедевральным голом с лета в перенесенном поединке 1 тура Серии А против Дженоа (2:1).

В перенесенном матче 1 тура Серии А Милан дома в компенсированное время победил Дженоа. С антигероя в героя превратился защитник Алессио Романьоли.

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Сначала он отличился автоголом, благодаря которому генуэзцы сравняли счет, но на 90+1 итальянец эффектным парашютом отправил мяч в ворота Андрея Раду.

Милан после 10 туров имеет 18 очков и находится на 4 строчке в турнирной таблице Серии А.

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