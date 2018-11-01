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Романьоли забил невероятный победный гол в ворота Дженоа

11:32 46 Читати українською
Романьоли забил невероятный победный гол в ворота Дженоа
Алессио Романьоли / ФК Милан

Защитник Милана Алессио Романьоли отличился шедевральным голом с лета в перенесенном поединке 1 тура Серии А против Дженоа (2:1).

В перенесенном матче 1 тура Серии А Милан дома в компенсированное время победил Дженоа. С антигероя в героя превратился защитник Алессио Романьоли.

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Сначала он отличился автоголом, благодаря которому генуэзцы сравняли счет, но на 90+1 итальянец эффектным парашютом отправил мяч в ворота Андрея Раду.

Милан после 10 туров имеет 18 очков и находится на 4 строчке в турнирной таблице Серии А.

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Милан - Дженоа: Среда 31 октября 2018

Милан
Матч окончен
2 : 1
Дженоа
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