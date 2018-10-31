Леонардо рассказал об амбициях Милана в сезоне – перспективы не впечатляют

Технический директор Милана Леонардо рассказал о скромных целях команды на сезон 2018/19.

"Цель такой команды как Милан – попасть в Лигу чемпионов и играть в самом престижном европейском клубном турнире. Мы считаем, что у нас есть идеальная структура для достижения этой цели, но это не должно превращаться в одержимость.

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На данный момент Милан отстает на три очка от четвертого места и с игрой в запасе. Это соответствует нашим амбициям", – цитирует Леонардо Gazzetta dello Sport.

После 9-ти туров Серии А Милан занимает 7-ю строчку, имея в активе 15 очков.

Итальянский клуб также выступает в Лиге Европы, где в своей группе занимает второе место после 3-х туров.

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