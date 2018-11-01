Милан победил Дженоа и поднялся в зону Лиги чемпионов

Перенесённый из-за трагедии в Генуе матч 1-го тура Серии А между Миланом и Дженоа завершился победой "россонери".

Милан вышел вперёд очень быстро и красиво. Уже на 4-й минуте матча Сусо подхватил мяч и лупонул метров с 24-х точно в девятку – 1:0. Правда, мог и пропустить быстро, однако удар Куами с отскока в нижний левый угол на 15-й минуте парировал Доннарумма. Был ещё неплохой удар Кессье с близкого расстояния, но в целом первая половина игры прошла довольно мирно.

Старт второго тайма начался достаточно активно: на 48-й минуте Раду вытащил мяч из-под перекладины после удара Игуаина с линии штрафной, а на 56-й Романьоли забил... в собственные ворота! Получилось это случайно: Куами зацепился за мяч в штрафной Милана, залез на самую границу поля и в отчаянии прострелил с острого угла, а мяч рикошетом от ноги Алессио перелетел в ворота – 1:1. Обе команды имели шанс на победу: на 69-й минуте Кессье из пределов штрафной пробил в дальний угол (парировал Раду), а Пйонтек на 82-й вышел один на один и выстрелил мимо ворот. В конце концов, более настойчивым оказался Милан – на 90+1-й минуте Романьоли с отскока пробил под перекладину.

Милан набрал 18 очков и поднялся на четвертоё место в турнирной таблице, а Дженоа остался на 11-й позиции. В активе генуэзцев лишь 14 очков.

Чемпионат Италии 2018/2019, 1-й тур

Милан – Дженоа – 2:1

Голы: Сусо, 4, Романьоли, 90+1 – Романьоли, 56 (автогол)